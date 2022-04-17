上海疫情延燒，受措施影響，民眾的日常生活連帶受到影響，雖在當地引起不少民怨，經記者實際採訪當地居民，有民眾表示，封城下生活質量下降、資源分配不均是可預期的情況，但並非台灣媒體渲染下的「崩潰」；但有當地醫護人員表示，醫療量能已經相當緊繃，堅持清零早已不是疫情當前的優先事項。

靜安區阮姓當地居民表示，疫情下上海肯定有很多人沒辦法過上疫情前的生活，甚至有些人溫飽都是問題，但也有更多人像我們一樣，在家還能領著薪水，小區住戶雖然不能離開，但彼此常常交換上頭分發下來、團購買到的食物，或是送給社區有需要的老人家，生活質量雖下降很多但也沒到完全崩潰。

現住浦東新區的謝姓台商表示，這裡的社區跟台灣社區不太一樣，在大陸一個社區比台灣的2、3個里加起來還大，封城下我們還是可以在社區活動，只是不能離開上海，但看到台灣的報導普遍都報導我們都只待在房間，只能在自己房間或是不能出樓的通常就是該棟樓有確診者或是密接，封樓是加強一個等級，是不一樣的概念。

他說，媒體一定是給大家想看的，這在哪個地方都一樣，但對於兩岸雙方的防疫，我們都應該學會判斷該相信多少，而不是以片面資訊來建構意識形態。

因上海封城暫住蘇州的李姓居民指出，現在鄰近區域物資尚且充足，只是上海封城以及昆山停工政策持續，經濟壓力實則大於疫情，江蘇和浙江也開始緊張了。

民生暫且走一步算一步，但醫療量能的負荷卻比山高，閔行區某方艙醫院的江姓醫護人員表示，隨著確診者不斷增加，市領導高層仍要興建更多方艙醫院，但領導的決策與基層認知似乎不在同一線上，醫療量能早已經瀕臨極限，方艙醫院不能再增加了，堅持清零早已不是當前的優先事項，「在你們台灣叫「炸鍋」對吧？現在很多醫護就是這樣的感受」。