外媒引述知情人士透露，包括特斯拉(Tesla)和上海汽車集團在內的汽車製造商已做好下周在上海恢復生產的準備。外傳上海各區政府官員已傳達指示，必須在近日達成社區清零的目標，解除上海的疫情封控措施，恢復企業生產活動與市民正常生活。

《華爾街日報》引述知情人士的話說，自3月28日暫停上海工廠生產的特斯拉正準備下周一局部恢復當地生產。其中一位知情人士說，這家美國電動汽車製造商計劃先恢復一個班次，到4月底增加到2個班次，因為該公司預計屆時會有更多工人的社區解封。除了特斯拉，中國本土一線汽車大廠上汽集團也規劃18日啟動復工復產壓力測試。

報導指出，外界日益擔憂中國嚴格新冠管控措施導致的工廠長時間停產將給經濟造成破壞性影響。連西安這個才解除封城措施不久的千萬人口城市，最近又收緊了各項針對疫情的封控措施，

這名消息人士強調，如果病例再次激增且上海市加強控制，這個計畫仍可能生變。

報導還說，上周開始返回特斯拉和上汽工廠工作的員工，必須每48個小時接受一次新冠病病毒檢測。

上汽集團是中國最大的國營汽車製造商，總部位在上海市，提供當地大量工作機會，18日起將分階段恢復工廠生產。在上海市封城期間，上汽集團部分工廠在閉環系統下運行，其他工廠則停產。

中國3月汽車銷售量較去年同期下滑10.5%，分析師預期4月數字將進一步下降。上海市占中國汽車產量11%，部分供應商還出口零組件。汽車和科技行業高層警告，上海市長期停產可能會蒙受巨大經濟損失。

報導引述高盛分析師的話說，物流是華東地區製造商的共同瓶頸，許多公司和卡車司機將供應鏈壅塞，歸因於嚴格的防疫措施和不同地方當局政策不一。