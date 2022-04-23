真實志願者生活：沒有一個人停過

無雙|48歲 旅遊從業者

疫情原因開始居家後，作為一名旅行線路策劃師，我徹底賦閒在家。有天偶然看到社區群裡招募志願者，被先生帶動著，我想閒著也是閒著，不如力所能及支援社區，就和先生一起報了名。

不過，心血來潮的我順利上崗後，才發現志願者「並不好做」。

由於我們住的小區屬於「老破小」，住戶大多年齡很大了，就單單一項核酸檢測，志願者不僅要挨家挨戶通知核酸檢測，保證一個不遺漏，還要維護隊伍秩序。但也有不少小「插曲」，有的老人不願意戴口罩、做核酸，有的住戶不理解核酸排隊要保持2米距離，就得不停的喊，一天下來嗓子都是啞的。

不過由於我從事旅遊行業，日常總要應對不配合不理解的顧客，因此遇到「鬧情緒」的住戶，我還算得心應手，並總結出了一套方法論。只要聲音放輕放軟，凡事耐心解釋，再「固執」的住戶都能乖乖配合。在這套「攻無不克，戰無不勝」的方法論指導下，整個小區已經做到了人人都能配合檢測。直到現在全部住戶都保持陰性，這也是我和先生最大的成就感。

而作為志願者，還有一項重要任務，就是去社區醫院配藥。因為疫情社區醫院不對外開放，所有藥品都要由志願者統一領取下發。我們小區老人多，有的老人需要降壓藥、調脂藥，有的需要速效救心丸、胃藥，定時領藥就成了刻不容緩的大事。

4月14日，我就分到了150份醫護卡。怕耽誤拿藥，中午吃了飯我就從家裡出發，一點到了社區醫院後，我便沒有停過。從掛號、開方子、付款、領藥，全程整整6個小時，防護服悶熱不透氣，不能喝，不能上廁所，甚至沒有坐下來的時間。

其實，不止志願者，醫生更是如此。從中午到晚上7點，我目之所及，沒有一個人停過、休息過。等回了家，我已經是腰酸背痛。

雖然辛苦，但既然選擇穿上這身防護服，力所能及的支持社區工作，總讓我和先生產生一種極大的滿足感。雖然不知道疫情將持續多久，但作為志願者，我比任何人更能感受到現在真實的現狀。

儘管依舊會出現物資緊缺、醫生資源不充分等情況，但我們依舊一起期待著徹底解封的那一天。也希望，大家能對志願者再多一點理解和支持。

（孔月昕、馮曉亭、馬舒葉、侯燕婷、曹楊、閆俊文/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」ID:chaintruth公眾號）