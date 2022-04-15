飯店業者寒舍(2739)今（15）日召開重訊記者會，宣布董事會決議擬辦理減資約17.93％，以彌補累計虧損，實收資本額估自11.15億元降至9.15億元。同時，董事會決議辦理私募甲種特別股，以充實營運資金，發行股數不超過1萬張、總金額不超過2億元。

寒舍受疫情及三級警戒衝擊，2021年全年合併營收23.33億元、年減16.84％，為IPO以來新低，稅後虧損7.19億元、虧損年增近1.05倍，每股虧損6.45元，均創歷年新低。截至去年底帳上待彌補虧損達7.99億元，已逾實收資本額一半。

為強化財務結構提升每股淨值，寒舍董事會擬辦理減資2億元以彌補累積虧損，減資幅度約17.93％，將待5月30日股東會通過並呈奉主管機關核准後進行，屆時實收資本額將自11.15億元降至9.15億元。

同時，考量未來營運發展所需，寒舍董事會亦決議辦理私募甲種特別股，每股價格訂定不低於理論價格8成為依據，發行總股數不超過1萬張為上限，總金額上限為2億元。擬參與的應募人為寒舍國際酒店公司，為經營寒舍艾麗酒店、寒舍持股25％的關聯企業。

寒舍表示，此次發行私募甲種普通股所籌措的資金，預計用於充實營運資金及償還銀行借款。預計達成改善財務結構、降低負債比率及節省利息支出等效益，對公司股東權益有其正面助益。

寒舍位於松江南京商圈的精品商務酒店「寒居酒店」已於3月19日起試營運，成功吸引，夫妻、情侶、閨蜜及享樂生活的現代年輕消費族群，試營運一周內就賣出破千間，表現成績亮眼，預計今年5月正式營運後，將為營運增添成長動能。

展望後市，寒舍將持續以豐富的住房、餐飲專案深耕國旅市場，並積極結盟中南部旅行社，希望帶入更多團客提升住房率。同時，亦針對歐美、日本、韓國等海外市場擬訂促銷方案，欲吸引更多商務客，待國際疫情控制得宜，隨時因應做好應變，期盼國際客回流再創榮景。