烏俄戰事持續未歇，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）第一時間支援烏克蘭衛星網路設備，讓烏克蘭在遭到俄國侵略之際仍能保有網路通訊，馬斯克甚至隔空和俄國總統普丁互嗆。財信傳媒董事長謝金河對此表示，其實馬斯克才是真正的造勢高手，最近馬斯克的SpaceX才完成一股拆成十股的分拆計劃，他強調，美國的科技巨擘都懂得為股價拉抬，而台灣部分，今年從長榮海運，國巨到友達都宣布減資計劃，將來有企圖心的老闆對自家公司的股價及市值要更有想法。

謝金河以「馬斯克才是真正的造勢高手」為題發文指出，最近馬斯克的SpaceX才完成一股拆成十股的分拆計劃，這幾天，馬斯克的德國超級工廠開幕，德國總理蕭茲特別前來祝賀，馬斯克也當場跳了一段熱舞，同時他也表示Tesla又將再進行股票分割計劃。

回顧2020年8月12日，Tesla進行一拆五的分拆計劃，股價立刻飆升，最高到1234.3美元，市值到1.24兆美元，這次市場聽到Tesla又要分拆，股價再度大漲，謝金河強調，馬斯克在俄烏衝突中出盡風頭，這回讓Tesla及SpaceX都沾光。

謝金河進一步指出，美國的科技巨擘都懂得為股價拉抬，以蘋果為例，在2020年一拆四後，股價從103.1跑到182.94美元，另外像輝達在去年4月一拆四，股價從187.62大漲到346.47美元，這個分拆動作讓輝達市值從此超越TSMC（台積電ADR），今年谷歌及亞馬遜也都不約而同宣布一拆廿，股價拆細後有利市場的參與度。

「這些年，美國科技新貴除了努力鑽研新科技技術，對資本市場的敏感度也很敏銳，大家都拚命拉升股價及市值。」謝金河說，台灣今年的高配息，可能使得股市逐漸債券化，很多公司會變成定存股，將來有企圖心的老闆對自家公司的股價及市值要更有想法，而今年從長榮海運，國巨到友達都宣布減資計劃，不同的公司有不同的內容，都值得關注。

美股的股票分割是為了降低入手門檻、促進交易量，特別是前景佳的公司股價降低變便宜後，給了投資人介入的好機會。國外曾進行過分割股票的業者包括蘋果、特斯拉、輝達等，目前國內則有長科、長華、愛普等業者實施。