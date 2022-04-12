日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，給予聯發科正面肯定，看好其僅面對大陸智慧型手機疲軟，但在連網、運算等領域仍具有領先優勢，故給予買進評等、目標價1250元。

日系外資表示，在旗艦智慧型手機產品帶動，加上有利的匯兌環境下，聯發科第一季營收表現優於市場預期，現階段儘管大陸智慧型手機市場疲軟，但對於聯發科的第二季營收預測依舊樂觀，看好聯發科可憑藉其豐富的核心競爭力，長期在連網和運算領域上仍有優勢，給予買進評等、目標價1250元。

日系外資表示，聯發科3月營收592億元，月增長48%、年增長47% ，帶動第一季營收達1427億元，季成長11%、年成長32%，超出財測以及市場預期，主要原因可以歸功於在高階是慧機的市占率提升，預估聯發科第一季每股獲利落在18.4~18.9元。

展望第二季，日系外資表示，聯發科第一季營收超標，持續看好其第二季營收表現，預計單季營收落在1467億元，季增長3%、年增長17%。

日系外資進一步說，儘管大陸Android智慧手機的需求持續逆風，加上對於宏觀經濟狀況的擔憂，導致庫存提升和全球通膨風險加深，但仍繼續看好聯發科的結構性業務前景，因為聯發科在5G、WiFi的核心連接，以及AI(人工智慧)、HPC(高速運算)等仍位居有利地位，將跟上轉型的大趨勢，預計聯發科營收在2022年、2023年營收將成長21%和11% 。