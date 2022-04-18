台股加權指數18日開低在16,958.66點，權王台積電（2330）開低在559元，壓低指數向下，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）股價亦不振，資金轉向政策支持的風電及儲能概念股，以及防疫概念股，在盤面上零星表現。

惟開盤不久，買單拉抬台積電，台股早盤跌點縮小，跌點縮至30餘點。

美國股市4月15日因耶穌受難日休市一天。受到公債殖利率再次走揚衝擊科技成長股、投資人持續消化大銀行財報結果及通膨隱憂影響，美國股市14日全面下挫。

元富投顧指出，本波引領全球股市大多頭的NASDAQ指數，仍是重要關鍵，目前已破季線13,765，相對弱勢，重要觀察個股，以蘋果和台積電為主。

目前台股遇到尷尬情境，當美國股市弱勢時，台股相對強勢，但全球股市2022年以來弱勢居多，台股今年放眼全球，屬前段班格局，但隨新台幣貶值，未來資金流向將是重點。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在100附近震盪，但在93～95區間已打出長達16個月大底部型態，中期仍相對強勢。

近期美國股市大震盪，韓股和港股也出現拉回，台股也跟著震盪。台股現階段重要的護國神山，台積電580元月線關卡已破，聯發科900元整數關卡也失守，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。