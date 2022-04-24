2021年史上低記錄的企業違約率，在今年第一季要拜拜了。台灣上架債券數量最多的花旗銀行全球債券平台，最新公布全球債券於今年第一季評等被調整的清單，全是來自全球三大評等機構的最新通知，內容顯示，調降或評等展望轉為負向/觀察名單的數量，是調升債券檔數的7倍，且評等能獲得調升的標的集中在國家級的公債、大型跨國企業，評等調降標的則多數是受到俄烏戰事的外溢衝擊。

標普全球評級甫公布的《2021年度全球評級報告》，被評級為全球投機級之企業違約率，2021年全年降至1.7％，是過往41年期間出現降至2％以下的8次其中一次，全球違約總數從2020年的226家，大幅降至72家；即使還沒出現發生債信違約，標普團隊指出，企業評等被調降也有所減少，評等調升的家數是調降的1.85倍，降級率則降至5.5％的最低水平。

受到俄烏戰事引發的大宗商品價格震盪，2021年的企業低違約率在2022年第1季完全被翻盤。從花旗（台灣）銀行上架的全球債券商品來看，該行近日公布全球債券於今年第一季評等被調整的清單中，發行人評等有被調升只有3檔，分別是聯想集團、美國運通、阿曼政府；發行人評等被調降或評等展望轉為負向/觀察名單的數量多達21檔，其中不乏俄羅斯聯邦儲蓄銀行、歐亞發展銀行等源自俄烏戰爭的直接影響。

台灣知名企業的信用評等，也有出現因此次戰爭外溢的影響而被調整。中華信評指出，長期信用評等達twA+的台泥，最新評等展望調整為「負向」，主因來自煤炭價格大漲，恐會侵蝕該公司的利潤率。中華信評指出，全球煤炭價格上漲為台泥獲利能力面臨壓力，在全球經濟復甦導致需求高漲的情況下，俄烏衝突導致供應短缺，而中國境內水泥的需求停滯，台泥不太可能透過調整售價而將成本上漲的部分悉數予以轉嫁。此外，來自和平發電廠(台泥的獨立火力發電廠)的現金股利，可能會因為煤炭成本飆漲而大幅縮減。

標普全球評級指出，從疫情爆發以來，產業類別出現很大的差異，像2021年間幾乎所有行業的違約率都有所下降，但消費服務、能源和自然資源居高不下，合計約佔總數的40％。台灣的企業違約率較具風險的產業，近年來以交通運輸業為主。