日系外資針對半導體設計服務中的智原(3035)、M31(6643)、創意(3443)提出最新看法，其中首選智原，看好其上升周期將持續到2025年，故維持買進評等，另外，創意與M31則為優於大盤評等。

日系外資表示，大多數投資者看好智原在手中案子陸續進入量產(MP)後，為其2021~2022年盈利增長動能，且2022年後仍具由持續性。此外，儘管市場擔心未來MCU(微控制器)短缺解後，恐對智原價格上漲造成負面影響，但可以注意到，智原的MCU產品集中在高端的32位解決方案，主要用於工業、醫療和其他，消費端應用不到10%，故影響有限。

此外，日系外資也說，智原這兩年的強勁增長得益於聯電(2303)的產能緊張和價格上漲，換言之，當下只有有任何半導體周期的修正都會造成智原潛在風險，但因為智原專注於具有長生命周期的利基應用，隨著進入量產(MP)業務量增長，將有利營運上行空間，這可能會抵消晶圓價格緩漲的負面因素，預計智原當前的上升周期將持續到2025年，故維持買進評等。

至於創意與M31，日系外資認為，創意與台積電(2330)的關係以及先進製程的IC設計服務能力是優勢，市場也看好創意在AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)和5G趨勢背景下的結構性前景，維持優於大盤評等。M31雖然尚未看到任何不利於其將受惠大陸半導體自製化的論調，但儘管如此，市場投資人對於M31的關注度較低，現階段維持創意、M31優於大盤評等。