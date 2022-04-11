北市65歲以上長者打疫苗 千元禮券延長至5月31日 17:302022/04/11 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央也宣布加碼政策延長至5月31日，北市副市長蔡炳坤也指出，與中央同步延長到5月31日為止。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為鼓勵長者接種疫苗，台北市1日宣布加碼500元禮券，但有里長發現，預約是11日起施打，禮券卻只送到10日，根本沒有長者拿得到；而如今中央也宣布加碼政策延長至5月31日，北市副市長蔡炳坤也指出，與中央同步延長到5月31日為止，希望長者能出來接種疫苗，優先接種保護自己保護家人。 台北2022年逾期未辦繼承登記不動產公告 追螢火蟲、爬抹茶山 礁溪老爺海陸生態體驗吸客 #長者 #延長 #5月 #31 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》蛋糕銷售穩 美食-KY母親節檔期業績拚增6.5% 15:192022/04/11 財經 5月報稅 KPMG列各項重點一次看 15:542022/04/11 財經 柯市府跳船潮！研考會主秘走人「和柯市長理念漸行漸遠」 16:382022/04/11 政治 農金股漲勢強勁 台股早盤呈現小跌 10:122022/04/11 財經 台股內憂外患 跌逾200點 萬七岌岌可危 12:342022/04/11 財經 羅智強研擬桃園通勤政見 喊話成為最強桃園市長 10:232022/04/11 政治 蘇貞昌下令「重症清零」強化高齡者打疫苗 12:232022/04/11 生活 新北居家照護試行 藥師送藥到府流程一次看 15:232022/04/11 生活 不只可口可樂漲價！黑松汽水、沙士5月跟進 漲幅破2成 17:282022/04/11 生活 北市如確診每日破130人 柯P：會施行輕症在宅 16:232022/04/11 生活 北市推「公園遊具地圖」 想玩什麼輸入關鍵字就能查 14:212022/04/11 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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