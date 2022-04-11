為鼓勵長者接種疫苗，台北市1日宣布加碼500元禮券，但有里長發現，預約是11日起施打，禮券卻只送到10日，根本沒有長者拿得到；而如今中央也宣布加碼政策延長至5月31日，北市副市長蔡炳坤也指出，與中央同步延長到5月31日為止，希望長者能出來接種疫苗，優先接種保護自己保護家人。