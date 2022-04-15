縱使今日確診數仍超過16萬例，但南韓國務總理金富謙宣布，從18日開始，將解除實施2年多的社交隔離政策，僅剩下配戴口罩的規定。除此之外，從25日起，南韓政府會將新冠肺炎從1級傳染病等級調降為2級，隔離、居家治療不再有強制性，而口罩規定則需要再觀察，距離全面開放僅一步之遙。

韓聯社報導，南韓防疫部門表示，縱使這周(10-15日)平均單日確診達16萬例以上，但自3月下旬的單日40萬例來說，疫情已經趨緩許多，且社交隔離政策效果也不大；所以將轉變防疫體系，將注意力放在高危險群身上，將死亡風險最小化，並將向60歲以上長者開放施打第四劑疫苗。

金富謙也宣布將取消所有社交隔離政策，餐廳、咖啡聽、體育場所不再受宵禁限制，私人聚會規模原本僅限10人也不受限。此外，原本大型集會與活動限制最多參與人數為299人、宗教設施限制入場人員最多為70%，如今也將全面解禁；而從25日起，電影院、室內體育設施、宗教場所也可以脫下口罩飲食。目前僅保留配戴口罩的規定，金富謙表示，有關口罩配戴的規定會觀察接下來開放後兩周的情況再做決定。

另外，自25日開始，南韓政府將下調新冠肺炎傳染病等級，這讓患者可以在當地診所和醫院接受治療，同時無需隔離即可維持正常生活。不過為了免除混亂，將會安排4周的勸導期，之後分階段實施解禁。

金富謙也強調，在推動恢復日常生活的同時，也會針對疫情可能再度迎來高峰的風險做準備。