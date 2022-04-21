本土確診數屢創新高，多個縣市開始實施輕症在家隔離的新規定，但仍有不少民眾霧煞煞，根本沒弄懂相關規則。對此《中時新聞網》整理出誰可以輕症居家的環境條件、出現哪些症狀應立刻就醫、三餐與垃圾怎麼處理等必知8問題，供民眾參考。

一、輕症在家照護適用的對象？

確診者與同住者必須64歲以下，且沒有懷孕和洗腎。不符合居隔條件的人會分流送到加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院隔離。

二、輕症在家隔離的環境條件？

確診者以1人1室為原則，若要共用衛浴，則每次用完應由本人親自消毒觸摸過的物體表面。公用空間則要盡量保持通風。另輕症居家最多只能和4名未確診者同戶。

三、輕症居家可先準備哪些藥？

輕症者若頭痛或發燒，可含有「乙醯（讀音：西）胺酚」成分的藥物；若有流鼻水與打噴嚏的症狀則可吃治療過敏的抗組織胺類藥物，其他不適症狀可預約視訊診療。

四、輕症居家身體不適怎麼辦？

一般狀況的不舒服可以預約線上醫療諮詢服務，但若有緊急狀況也可以立刻打119前往醫院治療。

五、出現哪些症狀應立刻就醫？

成人出現喘或呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚嘴唇與指甲床發青、無發燒狀況心跳超過100下、無法進食喝水及超過24小時無尿或尿量顯著減少等7症狀，應立即連繫119處理，若很緊急也可自行就醫，後續補報備。

兒童若有抽搐、意識不清或意識改變恐是腦炎或全身性感染的警示；若有呼吸困難，可能是肺炎徵兆；急性胸口悶痛恐是病毒影響到肺部或心肺功能；冒冷汗、嘴唇發青則可能是休克或缺氧，這些狀況出現都要迅速就醫。

六、輕症居家隔離三餐怎麼辦？

可以拜託親友協助送餐，或使用外送平台無接觸送餐，不過，若上述兩種方式都不可行，也可尋求關懷中心的協助。

七、居家隔離要怎麼清理垃圾？

若無法等10天後再丟垃圾，可聯繫行政區關懷中心，環保局將委託業者處理，但10天最多2次。而民眾的垃圾密封好後，在指定時間放到家門口以後，業者會無接觸收走。

八、如何解除輕症居家隔離呢？

確診者在發病日或採檢日第10天以上，居家快篩陰性即可解隔離；或者是快篩陽性，但PCR結果為陰性或Ct值小於30也可解隔，但後續仍要自主管理7天；與確診者同住的未確診者，在確診者採檢10天以後，所有同戶隔離者都快篩陰性即可全數解隔。