南韓決心與新冠病毒共存 恢復正常生活

南韓今（18）日全面解封，這是時隔2年多 、一共757天，南韓民眾回歸正常生活。不過和台灣今日新增1300人確診相比，南韓今日仍有近5萬人確診，但已較疫情高峰時單日新增62萬人確診平穩許多。

韓聯社報導，南韓於今日全面解除新冠社交限制，企業可組織大型聚餐，婚禮、大規模活動、集會、演唱會等不再有人數限制，餐廳、咖啡廳、練歌房、健身房等可營業至凌晨，表演廳、補習班、圖書館等間隔座措施全數取消，彌撒、法會等宗教活動也取消人數上限。

不過民眾仍須配戴口罩，南韓政府將持續觀察2周取消社交距離政策的疫情變化，再決定是否取消戶外戴口罩的措施。

值得注意的是，南韓今日仍新增4萬7743人確診，當中僅14例為境外移入，其餘均為社區感染案例。儘管新增確診人數仍令台灣民眾感到驚訝，不過已較前一日減少4.5萬例，這也是南韓時隔10周，單日確診數再度降至5萬例以下。

南韓這一波Omicron疫情於3月中旬達到疫情高峰，最高單日曾創下62萬人確診紀錄。

南韓政府表示，基於Omicron疫情高峰已過，因此開始推動「後Omicron時期」，加上考量到長期社交距離政策已導致中小型企業蒙受經濟損失，因此解除社交距離措施。

不過首爾也指出，新變異株出現、疫苗保護力下降等風險仍存在，若後續再出現新的新冠變異株，不排除再度實施社交距離政策。

南韓政府預計25日進一步免除新冠確診者的強制隔離措施，最快5月底開放確診者在地方診所治療。

衛生官員警告，大量的確診人數恐怕還會持續一段時間，不過整體新冠風險已經降低。

南韓保健福祉部發言人孫永來（Son Young-rae，音譯）今日警告民眾，解除社交距離措施並不代表疫情已經結束，呼籲民眾還是要做好個人清潔。