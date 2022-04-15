長榮國際今天召開董事會，弟弟派再度出招，原本長榮國際3月22日董事會通過每股配發現金股利27.5元，今天被翻案，一刀下去砍到只剩下3.5元，而「尊崇禮遇創辦人張榮發遺孀李玉美案」等另外6個案子照案通過。

繼昨天長榮國際支持張國煒擔任立榮董座後，今天弟弟派再度出手，董事會7大議案中，包括更改股東會召開時間及地點、修正110年度盈餘分配案、修正111年度營運計畫案、修正向「長榮海運承租辦公室」案、修正「終止經營船務代理業並配合修訂本公司章程」案、授權董事長設置「策略諮詢委員會」及「尊崇禮遇創辦人遺孀李玉美案」。

其中，大哥張國華一派擬定的「百億股利案」今天如外界預期被推翻。原本大哥派認為兄弟股權均等，長榮國際的營運資金充足，不需保留這麼多現金，因此，通過27.5元現金分配案。

市場傳出，原先兩派有默契發放10元現金股息，但弟弟派認為未見哥哥派合談的協議，還將股利一次提高到27.5元，似乎要把200多億元未分配盈餘搬空，因此，已經提出推翻「百億股利案」，而且還砍到只剩下3.5元。