威剛(3260)去年每股盈餘9.14元，周三董事會決議股利分派，110年度每股盈餘分配之現金股利為5.5元，以周三收盤價73.6元計算，現金殖利率7.47%。

三大法人4月以來已賣超6208張，其中外資賣超近4600張，自營商也終結多日買超，不過受電動三輪車傳佳音題材，威剛周三股價強勢收漲2.22%報73.6元。4月已跌12.89%，周三成功重返5日線，挾高利率反彈力可望延續。

威剛首季營收97.61億元，年增7.31%、季減3.97%。疫情、通膨、烏俄戰等，短期總體經濟變數未減，傳出不少電子大廠下修全年出貨目標並砍單因應。威剛也對第二季的記憶體合約價預期也轉為持穩，現貨價則將隨短期的疫情封城發展而來回修正，威剛預期4月營運將受一定程度的波及，但電動車及電競等新產品進度穩定的助益下，下半年表現仍將優於上半年。

中長期來看，5G基礎建設布建與應用持續增溫及DDR5穩步邁入世代交替的方向不變，加上全球淨零轉型的需求驅使電動車市場快速成長，都將大幅擴增記憶體的消耗量。威剛認為短期大環境變數雖造成小幅波動，但DRAM市場長期供需平衡甚至短缺的狀態仍是產業主流共識。

威剛旗下威速登金卡多電動三輪車獲嘉里大榮(2608)物流採購，周二也舉行首批交車典禮，成為嘉里大榮新一代宅配物流車隊車款，正式開啟台灣商用電動三輪車物流新頁。在宅配物流商機持續擴大之下，威速登金卡多今年起將陸續出貨，同時威速登針對海外市場發展的充電款電動車也計畫將在今年下半年推出。