櫃檯買賣中心建置衍生性金融商品成交確認系統，提供交易雙方以電子化、無紙化方式辦理成交確認，以期簡化現行繁雜之人工、紙本作業流程。
為提升金融機構與其交易相對人辦理成交確認之作業效率，櫃買中心建置衍生性金融商品成交確認系統，提供交易雙方以電子化、無紙化方式辦理成交確認，以期簡化現行繁雜之人工、紙本作業流程。
櫃買中心表示，衍生性金融商品成交確認系統將於4月25日正式上線，現正辦理系統測試作業，已有多家金融機構參與測試，並與法人客戶進行電子化成交確認作業。
此外，金融機構的公開發行公司(包含上市、上櫃、興櫃公司)客戶透過電子系統無紙化作業辦理成交確認，亦可節約資源、減少污染、保護環境，善盡企業社會責任。
為利使用者熟悉新功能及系統順利上線，櫃買中心將於4月24日舉辦衍生性金融商品成交確認系統市場會測，邀請各金融機構及公開發行公司踴躍參與，並多加利用櫃買中心推出之新服務。
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