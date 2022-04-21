近期國內疫情不斷增溫，基因檢測廠金萬林(6645)總經理楊文明指出，目前檢測試劑產品需求十分強勁，另外，公司能提供迅速的PCR篩檢服務當日可出報告，並已布局到台灣相對邊陲的地方，預期今年新冠檢測相關業務仍是業績成長動能之一。

金萬林有檢測試劑、代理設備、精準癌症檢測服務三大業務，目前效益陸續顯現，連續3個月營收創歷史同期新高，金萬林表示，營運規模擴大、產品組合優化，毛利率還有再提升的空間，今年公司獲利成長值得期待。

金萬林2021年全年營收6億元，大幅成長98.31％，創下歷史新高，歸屬母公司稅後淨利8,943萬元，扭轉過去三年的虧損情況，每股稅後淨利(EPS)2.89元，創歷年新高。

金萬林董事會通過110年度盈餘分配案，決議盈餘分配現金股利0.25元、盈餘轉增資配股2.25元、及資本公積轉增資配股0.75元，合計將配發現金股利0.25元、股票股利3元。

精準癌症檢測服務是近年金萬林重心，看好精準醫療趨勢，金萬林布局目前發展與需求成長最快速的精準癌症醫療，將是今年推動公司營運規模再擴大的關鍵業務。

金萬林代理設備業務穩定，目前代理與銷售數十家國際知名大廠設備，服務國內研究機構、學術單位、醫療院所、生技製藥產業所需，去年更新增新的品牌代理，產品線更為齊全，今年仍將再爭取代理新的品牌或產品，代理設備業務預期也將持續成長。