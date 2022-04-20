零壹(3029)今天舉行線上法說會，公司表示，去年完成2.5萬張現金增資，將用於擴大團隊及品牌代理，同時有充足資金在新事業版圖上進行結盟或為併購布局。

零壹2021年營收128.8億元，年增30.9％，再創歷史新高，產品營收占比方面，大數據應用占比4％、雲平台與應用占比18％、網路暨資訊安全占比39％、IT基礎架構占比39％。

2021年全年毛利率10.06％，比上年度小幅下降0.58個百分點，主要由於接到幾家大型專案，零壹解釋，主要接到幾個大型專案，通常這些專案毛利率會略低於整體平均毛利率，稅後淨利5.36億元，年增22％，也再次創高，每股盈餘4.24元。

公司表示，2018～2021年營收成長快速，主要與關鍵的供應商合作，加上市佔率也都是超越同業，公司產品進入相對成熟時期，今年有信心可以在這樣的基礎下持續前進。

零壹營運雙主軸主要是品牌代理布局及服務代工加值（顧問服務、技術維運、專業推廣），大部分營收來自品牌代理，加值服務目前約10％。由於疫情與國際政經角力，都會干擾供應鏈及交期，因應後疫情時代，加速每個企業數位轉型速度，而CIO調查，今年企業IT預算需求增加小於10％只有23.2％，將近8成企業IT預算需求超過10％，企業的數位轉型求求，都可對應到對零壹的產品，也是支撐未來成長的動能。

去年完成增資案，資金用途主要擴大團隊，增加人才，並且尋找結盟或為併購布局；另外，零壹代理需要足夠現金，未來持續擴大品牌代理戰線及在台灣通路的佈建與推廣。