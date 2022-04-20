為女友買新車，新車竟成偷情炮房！1名男子因體貼女友有孕，想為對方買新車，而女友稱有認識車商業務，他因此全交由對方處理，不料車子買到手後，他某天在行車紀錄器內竟聽到該名「男業務」竟在車內要求他女友幫口交，2人甚至「車震」起來，他事後崩潰懷疑孩子生父是誰，也打算悔婚。

該男子在Dcard上發文表示，他的女友日前懷孕，2人準備結婚，他因為擔心女友搭捷運通勤不安全，決定為女友買車，而女友說有認識車商業務，一問發現確實車價便宜許多，他因此全交由女友處理買車事宜，某天他的友人說看到他的女友載著陌生男子，他當下沒想太多，之後偷看女友車上的行車紀錄器，竟發現崩潰真相。

男子為女友買新車，車子買到手後，他某天在行車紀錄器內竟聽到該名「男業務」竟在車內要他女友幫口交，2人甚至「車震」起來。（翻攝自Dcard）

該男子說從行車紀錄器聽出陌生男子就是買車業務，「聽到業務要求女友幫他口交的對話，而且業務不顧女友有身孕，直接在車上打炮」，女友事後坦承此事，還說是因為原PO沒時間陪她、性事無法滿足她，希望原PO看在孩子原諒她一次，強調腹中孩子絕對是原PO的；原PO目前已給聘金88萬，買了婚房、已花180萬裝潢，如今他已不知該如何面對這段婚姻。

其他網友則紛紛留言勸分手、要回聘金「雖然很殘忍，但讓她決定生不生，再去驗親子鑑定，生下來是你的你養，不是你的就祝福女方，請她帶走」、「勸你跟破麻女友分手吧，不要糾結不然你一輩子被人看扁」、「生下來，馬上驗，雖然這樣你們以後很大機率離婚」、「這麼好的男人可惜了，替你不值」。