台北看守所爆5人快篩陽 急匡20多人採檢 23:302022/04/21 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北看守所今傳出至少有5名新收收容人快篩陽性，不過北所不願證實，並指待明天統一回應。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續延燒，各地皆傳出確診者。據了解，台北地檢署確診法警18日曾隨車進入台北看守所提訊或還押，因此所方緊急匡列20多名管理員、收容人，今傳出至少有5名新收收容人快篩陽性，所方晚間緊急將人送往醫院PCR採檢，目前結果尚未出爐。不過北所不願證實，並指待明天統一回應。 輔大校長傳確診 新北衛生局：尚未接獲通報 竹市＋34 阿妹演唱會再增3例 19例疫調中 #台北看守所 #20 #採檢 #傳出 #所方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》艾司摩爾等企業財報給力 歐股彈升0.84% 09:282022/04/21 財經 PTT驚傳大規模盜帳號事件 上百人受害急報警 05:542022/04/21 生活 採檢爆滿現場直擊！桃園中路公園排隊人龍太驚人 一度喊停 16:102022/04/21 生活 台積電日本熊本新廠動工 預定2023年9月完工 13:442022/04/21 國際 桃園＋414 民眾買無快篩試劑 急加開4臨時採檢站 17:022022/04/21 生活 上海疫情20日新增本土18495例 新增8例死亡 11:022022/04/21 兩岸 台北地檢8名法警確診 傳播鏈暫時未擴大 11:382022/04/21 社會 《興櫃股》乾杯2021年每股賺3.83元 擬配息2.3元 16:492022/04/21 財經 陸網路監管寒冬 阿里再縮編 傳達摩院裁員三成 04:102022/04/21 產業特刊 美歐G20帶頭離席抗議俄侵烏 日本財務大臣未跟進 15:562022/04/21 國際 《金融》小資族看過來 「元大綠能N」將掛牌 10:482022/04/21 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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