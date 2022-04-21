疫情持續延燒，各地皆傳出確診者。據了解，台北地檢署確診法警18日曾隨車進入台北看守所提訊或還押，因此所方緊急匡列20多名管理員、收容人，今傳出至少有5名新收收容人快篩陽性，所方晚間緊急將人送往醫院PCR採檢，目前結果尚未出爐。不過北所不願證實，並指待明天統一回應。