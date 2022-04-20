IBM第一季營收獲利皆優於市場預期，且看好2022年全年營收可望達到高標，儘管暫停俄羅斯業務將導致營收減少3億美元。受此提振，IBM周二盤後股價上漲3%。

截至周一收盤，IBM今年以來股價下跌約3%，表現優於標普500指數的下跌約6%。

俄羅斯的伺服器市場主要由IBM、戴爾（Dell Technologies Inc）和惠普企業（Hewlett Packard Enterprise Co）三分天下。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，IBM在3月暫停俄國業務。

財務長James Kavanaugh對此表示，俄羅斯的影響微乎其微，不到去年總營收的「0.5%」，但也提到對2022年全年獲利的衝擊將達到2億美元。

IBM第一季總營收年增8%，為142.0億美元，超過市場預期的138.5 億美元。整體淨利年減23%，經調整後每股盈餘為1.40美元，亦超出市場預期的1.38美元。

Synovus Trust資深投資組合經理Dan Morgan表示，儘管發生了烏克蘭危機，以及網飛財報表現不佳，但IT巨頭IBM的業績數字不錯，給下周發布的企業軟體和科技公司財報奠定樂觀的基調。

去年IBM拆離龐大且表現落後的IT管理基礎設施業務，轉而將重心放在高成長的軟體和諮詢業務，尤其是所謂的「混合雲」。

今年第一季其雲端事業營收大幅成長14%，達到50億美元。

第一季軟體部門營收年增12%，為57.7億美元，優於市場預估的56.3億美元。諮詢事業營收年增13%，為48.3億美元，超出市場預估的46億美元。

此外，IBM上修全年財測，看好今年營收可望達到中間個位數增長目標的高端，而諮詢業務將是推動增長的主力。

分析師平均預估該公司全年營收為606.9億美元，成長5.8%。

財務長James Kavanaugh表示，儘管烏克蘭危機爆發，但推動數位化營運的客戶引燃了對諮詢業務的強勁需求，包括在歐洲也是如此。不過，他也特別點出這項業務正面臨薪資通膨壓力。