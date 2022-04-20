美股四大指數強勢收紅，刺激台股今（20日）以17057.13點開出，上漲63點，隨後漲幅擴大至超過120點，台積電早盤漲5元觸及570元，電金傳產族群皆開高，航運三雄長榮、萬海及陽明皆出現1%左右的漲幅。

台股昨（19日）收漲94.53點，收在16993.4點，成交值萎縮至2266.94億，三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超37億，自營商買超7.15億，投信買超8.6億，外資及陸資買超21.25億。

周二美股受到超級財報周刺激，淡化對通膨及升息的疑慮，四大指數皆收紅，道瓊漲499.51點（或1.45%）至34911.20點，那斯達克勁揚287.30點（或2.15%）至13619.66點，標普500指數漲70.52點（或1.61%）至4462.21點，費城半導體上揚68.05點（或2.21%）至3153.23點。

針對台股後市，第一金投顧董事長陳奕光提醒，指數仍有下行風險，縱使跌深的反彈也僅供短線區間操作，還未看到整體復甦態勢出現，短線上可留意生技相關較為強勢，今年美股及台股波動加劇，加上升息循環啟動，應留意勿過度追高，宜居高思危，分散布局。