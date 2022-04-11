豐興(2015)11日開出本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。豐興本週報價為廢鋼每公噸收購牌價維持15,000元，鋼筋每公噸牌價維持25,100元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。

豐興本周內銷盤價 全面維持平盤
豐興內銷盤價 全面平盤
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