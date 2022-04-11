豐興本週盤價 全面維持平盤 13:442022/04/11 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興(2015)11日開出本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。豐興本週報價為廢鋼每公噸收購牌價維持15,000元，鋼筋每公噸牌價維持25,100元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。 豐興本周內銷盤價 全面維持平盤 豐興內銷盤價 全面平盤 #豐興 #本週 #維持平盤 #盤價 #日開出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼管雙雄 4月盤價漲一成 04:102022/03/23 證券．權證 《鋼鐵股》豐興3月營收次高 本周盤價連2平 13:192022/04/11 財經 手遊＋觸控筆 寶德營運動能強 04:102022/04/02 證券．權證 操盤心法－戰事牽動原物料高檔震盪 電動車銷售熱絡 04:102022/03/30 證券．權證 華新麗華4月不銹鋼內外銷盤價 全面調漲 16:432022/03/29 財經 《商情》原料漲勢放緩 國內鋼品持平 11:272022/03/28 財經 中鴻4月盤價全面調漲 每公噸最高漲3,500元 15:322022/03/18 財經 中福股價異常波動 主管機關盯上 10:452022/03/30 財經 豐興本周廢鋼和鋼筋價格再調漲 每公噸漲500～700元 12:222022/03/21 財經 台股本週下挫51點 鋼鐵類股跌最多 11:052022/04/02 財經 創造雙贏 燁聯、唐榮盤價放軟 04:102022/03/31 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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