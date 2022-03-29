受到俄烏戰爭、不銹鋼原物料行情大漲等因素影響，不銹鋼盤元大廠華新麗華29日宣布，全面調漲4月份盤價，其中304系列產品內銷價每公噸大漲17,000元，外銷價每公噸大漲600美元；含銅系列產品附加價內銷價每公噸漲3,000元，外銷價每公噸漲100美元，且400系列產品內銷價每公噸漲3,000元，外銷價漲100美元。

華新麗華29日宣布，俄烏戰爭、通膨及升息造成能源相關原料、焦煤、焦碳、石油、天然氣及不銹鋼原物料價格大幅上漲環境影響，歐美陸續調漲不銹鋼報價，華新304、400系列不銹鋼4月外銷報價每公噸調漲100～600美元；內銷盤價每公噸調漲新台幣3,000～17,000元，有助推升華新4月營收增長。

華新表示，歐美不銹鋼廠陸續開出4月份牌價，北美以鎳均價每公噸27,778美元為基礎，304系每公噸調漲530美元；歐洲亦在考慮能源附加費下，每公噸調漲830歐元。

華新指出，3月鎳均價扣除8至15日異常波動，漲幅幾與歐洲鋼廠水平相當，華新考量客戶夥伴競爭力，304系列(Ni 8％) 外銷每公噸調漲600美元、內銷每公噸調漲新台幣17,000元。含銅系列附加價，外銷每公噸調漲100美元、內銷每公噸調漲新台幣3,000元。400系列外銷每公噸調漲100美元、內銷調漲新台幣3,000元。

對於華新這項漲價舉動，市場預期，另二家不銹鋼板材大廠燁聯、唐榮預計30日開出的4月份內外銷盤價，可望跟著大漲。