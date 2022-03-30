燁聯4月份不銹鋼價格全面大漲 每公噸大漲12,000元 16:532022/03/30 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵30日開出4月份盤價，全面調漲價格，其中內銷價格部份，每公噸調漲3,500～12,000元，外銷價格部份每公噸調漲120～500美元。 燁聯這項盤價，內銷價格部份，304系列產品每公噸大漲12,000元，430系列產品每公噸漲3,500元，316系列合金產品附加價每公噸漲5,000元；外銷價格部份，304系列產品每公噸漲500美元，430系列產品每公噸漲120美元，316系列產品附加價每公噸漲150美元。 中鴻4月盤價全面調漲 每公噸最高漲3,500元 鋼價大漲 中鴻4月接單看旺 #燁聯 #每公噸漲 #每公噸大漲 #盤價 #內銷價格部份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新麗華4月不銹鋼內外銷盤價 全面調漲 16:432022/03/29 財經 河靜鋼連漲 5月盤價漲逾11％ 04:102022/03/18 產業特刊 造紙雙雄 2021年獲利亮眼 04:102022/03/16 證券．權證 鋼管雙雄 4月盤價漲一成 04:102022/03/23 證券．權證 《商情》原料漲勢放緩 國內鋼品持平 11:272022/03/28 財經 熱門股－中鴻 法人大買股價續攻 04:102022/03/22 證券．權證 光電業者猛擴產 今年漸次開花 04:102022/03/26 全球財經 中鋼4月Q2內銷盤價 全面大漲 04:102022/03/16 財經要聞 豐興內銷盤價 全面平盤 04:102022/03/29 證券．權證 《鋼鐵股》法人高處不勝寒 東鋼貼息愁 11:282022/03/25 財經 打臉陳吉仲！飼料業者喊漲 農委會回應了 12:112022/03/25 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。