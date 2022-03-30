不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵30日開出4月份盤價，全面調漲價格，其中內銷價格部份，每公噸調漲3,500～12,000元，外銷價格部份每公噸調漲120～500美元。

燁聯這項盤價，內銷價格部份，304系列產品每公噸大漲12,000元，430系列產品每公噸漲3,500元，316系列合金產品附加價每公噸漲5,000元；外銷價格部份，304系列產品每公噸漲500美元，430系列產品每公噸漲120美元，316系列產品附加價每公噸漲150美元。