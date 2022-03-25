農委會主委陳吉仲慘遭飼料業者打臉！陳吉仲近日才在立法院宣稱飼料價格將凍漲，但近日多家飼料業者卻表明飼料價格將調漲，一旦調漲，勢必會影響農民成本，更可能反映到末端零售價，我國的物價將更趨緊張，農委會官員表示，有無涉及公平交易法限制會請公平會瞭解。

據農委會調查，如肉豬、肉雞等飼料費用占成本約6成，蛋雞飼料費用占比更有7成至8成，飼料價格調漲將直接影響農民生產成本。

農委會畜牧處副處長江文全坦言，此次飼料業者調整價格原因仍是因為俄烏局勢導致原物料成本、海運價格上升，飼料業者因此近期陸續調漲飼料價格的訊息，預計下個月調漲價格；至於有無涉及公平交易法聯合行為，將請公平會瞭解。

是否可能比照2月補助蛋農補助農民飼料費用？江文全說，沒有這樣的措施，價格仍會回到市場機制；至於是否可能會反映至末端的零售價格，他說，飼料調漲後會使農民飼料成本上升，之後還有飼養階段到了屠宰、分切、零售，是否會如實反映至最末端仍有時間差異，且零售價格會隨著末端產品價格供需，前端成本漲價並不必然會代表末端價格調整，「會密切觀察」。