近年因為新冠肺炎疫情、塞港，近日更應俄烏戰事、多國再祭出貿易限制，使大宗原物料價格狂飆，依聯合國糧食及農業組織（FAO）估計，今年全球的糧食價格將較去年上漲20％，農委會主委陳吉仲表示，將從「糧食安全」跨部會往後盤點6個月。

農委會今天召開「因應近期國際情勢變化確保我國糧食安全」座談會，邀請業者、政府、學者等提出如何確保我國糧食安全；會中簡報提及，推估今年7月進口玉米價格每公斤將達13.31元，較今年2月的價格再漲超過3成。

陳吉仲表示，此次的情況是1970年代至今最險峻的一次，尤其俄烏戰事更推升玉米的價格，現在又是其春耕期間，影響甚至會達到明年，加上全球制裁俄羅斯、俄羅斯也反制，影響各國肥料供應及糧食生產，玉米及小麥的價格恐怕大幅上漲。

卜蜂董事長、飼料工業同業公會理事長鄭武樾說，飼料業者配合政府政策，提前採購原物料，但如果價格下滑，也希望政府要瞭解風險。他也說，政府不要一直控制物價，應該隨著通膨轉嫁至市場，如果一直壓制不住的話，反而會使價格大幅度增加。

中央銀行副總裁陳南光指出，除了受到近期俄烏戰事導致物價上漲外，更長遠因素如去全球化、供應鏈重組等因素，皆是使物價上漲的原因之一，加上近期美國聯準會可能會繼續升息，一旦台美利差擴大，加劇台幣貶值，會使輸入性通膨壓力上升，央行將盡全力穩定物價。

經濟部次長陳正棋說，經濟部配合農委會穩定國內物價，從確保庫存的「保量」至穩定價格的「保量」，雖然我國消費者物價指數接近3％為主要國家中較低，但仍對民眾有影響，雖然政府用了大量措施防止哄抬物價，但消費者在麵食方面恐怕負擔會更大，政府因應外消費者也要有所承擔。