大陸國營石油商 開始避免採購俄羅斯石油 22:112022/04/06 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國營石油商開始避免採購俄羅斯石油。（圖／人民日報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述匿名消息來源稱，因應俄羅斯入侵烏克蘭而實施越來越多的制裁，中國政府呼籲中國國營石油企業謹慎行事。因此，儘管俄羅斯石油價格十分優惠，中國油企將履行現有的俄羅斯石油合約，但會將避免簽訂新的合約。 路透報導，了解情況的消息人士稱，中國國營的中石化、中海油、中石油與中化集團在俄羅斯5月新貨交易中保持觀望。 此前，美國之音曾報導稱，中國和印度等國以折扣價格，大量購買被別國拒購的俄羅斯能源產品。 大陸國企被爆 低價採購俄液化天然氣 美英澳擬共同發展極音速武器 劍指中國 #俄羅斯石油 #國營石油 #俄羅斯 #價格 #石油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠電超熱門 離岸風電恐現0元搶標 04:102022/04/06 財經焦點 疫情衝擊中國經濟 全年拚穩底線 04:102022/04/06 焦點新聞 美宣布新一波價值9500萬美元對台軍售 陸外交部強烈譴責 17:492022/04/06 兩岸 單月恐虧損 面板廠擴大減產 04:102022/04/06 產業．科技 3月財新中國服務業PMI降至42 創2020年3月來新低 12:132022/04/06 財經 海納百川》亞洲價值與儒家思想的現代意義（葛建業） 06:002022/04/06 海納百川 特力新添代理品牌GreenPan無毒鍋具 指標鍋具五分之一價格 15:242022/04/06 財經 通膨推升新成屋價格 林口、北大特區漲勢猛 10:452022/04/06 財經 看屋筆記：三重區漢特金捷(個案＋價格分析) 14:372022/04/06 建案開箱-新北 水泥廠今年營運將呈「台灣熱、大陸冷」 19:022022/04/06 財經 《國際經濟》亞洲開發中國家GDP恐開倒車 都是這事惹的禍 15:082022/04/06 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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