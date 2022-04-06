路透引述匿名消息來源稱，因應俄羅斯入侵烏克蘭而實施越來越多的制裁，中國政府呼籲中國國營石油企業謹慎行事。因此，儘管俄羅斯石油價格十分優惠，中國油企將履行現有的俄羅斯石油合約，但會將避免簽訂新的合約。

路透報導，了解情況的消息人士稱，中國國營的中石化、中海油、中石油與中化集團在俄羅斯5月新貨交易中保持觀望。

此前，美國之音曾報導稱，中國和印度等國以折扣價格，大量購買被別國拒購的俄羅斯能源產品。