俄羅斯侵略烏克蘭已經超過一個月，國際上紛紛採取貿易制裁，台灣也宣布加入民主國家行列，對輸出到俄羅斯的高科技產品進行管控。外交部6日指出，經濟部國貿局等相關單位已經擬定57項管制品清單，即日起生效。

「輸往俄羅斯高科技貨品清單」的出口管制項目，共計57項，包括電子設備及元件、半導體、電腦軟硬體、資訊設備軟硬體、電信技術與設備、雷達、光學、海事系統與設備、航太設備與系統等。

外交部表示，俄羅斯自2月24日對烏克蘭發動軍事行動後，引發全球嚴重的關切，國際社會除鼓勵俄烏雙方進行和平對話外，也紛紛採取各類措施協助烏克蘭及週邊地區儘快恢復和平與穩定。為回應國際社會的呼籲，與民主陣營採取一致行動，我國政府經與理念相近國家磋商後決定，於4月6日宣布增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」的出口管制項目，並於同日立即生效，相關細節刊登於國貿局網站。

我國重申反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，尊重以規則為基礎的國際秩序，透過和平、理性的對話與協商解決俄烏歧見。台灣將持續與理念相近國家深化合作，積極提供烏克蘭受難民眾所需要的人道救濟物資及援助。