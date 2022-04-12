俄羅斯、烏克蘭戰爭至今邁入第49天，烏克蘭頑強抵抗，撐得比二戰期間法國抵抗德國入侵還久，民進黨立委林俊憲今（11日）表示，法國失敗的原因兩點，第一是輕敵未積極備戰，第二是失敗主義，而烏克蘭做出了與法國完全相反的應對，才能抵抗至今。

林俊憲透過臉書表示，在法國戰役初期，英國便積極協助，首相邱吉爾也提出許多提議來讓法國政府後撤、重新整軍繼續抵抗，但法國政府內部綏靖派占壓倒性多數，最後在仍然控制大部分領土的情況下投降，至今仍洗刷不掉汙名，以至於到今天還被拿來跟烏克蘭比較。

林俊憲說，烏克蘭政府沒有因為兵臨城下的壓力而投降，完全打破了俄軍當初閃電戰的設想，最後在各國援助下局勢漸漸好轉，抵抗決心越打越強。

不禁讓人思考，當初若法國選擇不投降，接受邱吉爾的提議繼續抵抗、等到美國開始大力軍援，或許粉碎閃電戰幻想的就會是80年前的法國，而不是今日的烏克蘭了。

林俊憲也提到，雖然歷史沒有如果，但可以成為未來的借鏡，法國和烏克蘭兩個案例就擺在眼前，台灣又要怎麼選？決定權就在每個人手上。