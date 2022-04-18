俄羅斯今天證實要求馬立波烏軍投降，否則格殺勿論，但烏克蘭總理揚言奮戰到底，絕不投降。烏國外長庫列巴警告，馬立波可能成為烏俄和談中不能踩的「紅線」。

俄羅斯國防部稍早透過聲明表示，俄方要求被包圍在馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏國士兵在黎明前自動放下武器投降，以保住他們的生命，「然而，根據截獲的無線電通訊，基輔民族主義派政權禁止就投降進行談判」。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）隨後回應，如今俄軍所下最後通牒時間已過，烏軍仍在戰鬥，無視俄方勸降。

外長庫列巴（Dmytro Kuleba）接受採訪時透露：「近幾週裡，我們並未在外交部層級上與俄方進行任何接觸。」

他說，雙方「唯一的接觸就是各部會代表和國會議員組成的談判小組。他們正繼續進行專家磋商，但沒有進行高層級會談。」

庫列巴還說，他預計未來數週內，「烏克蘭東部的激烈戰鬥將進一步加劇。」（譯者：施施）1110418