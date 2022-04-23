0900:聯合國表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將於26日訪問俄羅斯，先與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會議並共進午餐後，將與俄羅斯總統普丁見面，聯合國指出，古特瑞斯此行的目的在於討論該怎麼做才能讓烏克蘭重獲和平。

另外在下周四，古特瑞斯也將前往烏克蘭，預計將會見烏克蘭總統澤倫斯基，並與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）見面，討論擴大對烏克蘭的人道援助。

俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）（圖/美聯社）

0722:莫斯科號被炸沉 俄羅斯首公布傷亡數字

根據俄俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，俄羅斯國防部周五表示，俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）上週在黑海被炸沉後，有1名船員死亡，27名船員失蹤，剩餘的396名船員被疏散到附近的艦隊上，並被送往克里米亞半島的塞凡堡（Sevastopol），而官媒還稱，遇難的船員伊凡（Ivan Leonidovich Vakhrushev）拯救了數百名同伴。

這是俄方首度公布莫斯科號傷亡，但與外界預估的差距非常大。之前俄羅斯政府從未承認有人傷亡。