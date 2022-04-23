國合會駐諾魯技術團的食農教育一直以來都受到許多諾魯師生們的喜愛，近日分別接受當地兩所學校Nauru College及Sacred Heart College的邀請進行校外教學參訪，共有207位學生到駐團作客。

剛到諾魯實習的第3屆農園藝專長實習生崔戎秀，第一次面對如此大陣仗的嬌客，非常用心進行事前的準備工作，還主動提議將主張體驗式學習及動手做的創客教育理念融入技術團現有的食農教育，希望能為活動增添樂趣。

在這次的食農教育活動中，技術團為學生規劃了作物栽培及雞隻飼養的體驗教學，團員帶領孩子們親手採收番茄及種植小白菜，並拿飼料餵食雞隻、撿拾雞蛋，瞭解雞蛋從何而來及雞蛋的保存方式。也透過崔戎秀所設計的探索式學習單，讓學生將雞隻的部位進行配對，或將栽培作物的名稱連線，加深學生們對動植物的認識。

崔戎秀說，透過食農教育向下扎根，讓孩童們能親身體驗並認識蔬果與雞蛋的營養，對孩童的成長有正面的影響。希望在駐地實習的這段日子能夠繼續發揮所長，為援外盡一份心力。