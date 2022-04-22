最美皇家書院在線招生囉！沉浸式劇情手遊《花亦山心之月》自從4月中開啟事前登錄活動之後，以其唯美的畫面以及豐富的劇情玩法，立馬吸引了許多玩家的關注。官方今（22）日再加碼宣布啟動雙平台預約活動，想要來到嚮往的皇家書院，爭取快速入學的時間，就趕快加緊完成事前登錄以及雙平台預約喔！

沉浸華美古風書院 結交盛世人物美顏

《花亦山心之月》自從宣布即將正式在台推出之後，優美且華麗的遊戲風格，吸引到許多玩家的注意與喜愛，在日前剛結束的首輪封閉測試中，玩家們對於遊戲場景以及人物的繪製，紛紛給予高度的肯定！而在人物聲優的部分，配合人物造型性格，維妙維肖的語音配置，更是讓參與測試的書院新生們讚嘆。知名聲優于正昇、林凱羚、劉傑、音箱等傾情獻聲，著實替遊戲加分不少。

遊戲中可以完全自由裝扮的著裝系統，也是玩家們最喜愛的玩法之一。從一開始的角色創建，可多樣化選擇各種古典精妝，畫眉、點唇、貼花鈿，或可嫵媚動人、或可英姿颯爽、或者神秘古典，各式造型任君選擇。另外，玩家可選擇的服裝以及配飾，也是讓大家愛不釋手。各種玉簪、金釵無不精巧考究，精美設計的古裝華服，各具有不同特色，在遊戲中都可任你挑選。光是要去參加個書院宴會，就足以耗費你很長的時間精心打扮呢！

目前首輪封測已經順利完成，官方也表示除了感謝參與玩家們的支持讚美之外，對於大家所回饋的建議，以及遊戲不完善的地方，也會盡速修改優化，希望在正式上市的時候，可以讓書院新生們有更完美的遊戲體驗喔！

人物立繪及場景營造的優美無比。

各種華服美飾都是光采動人。

充滿意境的過場CG張張值得收藏。

事前登錄活動火熱進行 達標加碼抽iPhone

隨著首次封測的告一段落，《花亦山心之月》在日前已經展開的事前登錄活動，也正如火如荼的進行中。在玩家們的熱情支持下，現在完成報名的書院新生，已達到10萬人門檻，專屬頭像框已經到手了！當然來報名的新生越多，可以領到的開學禮也就越豐盛，只要達到最高門檻50萬人，不僅可以讓學員們把全部的遊戲虛寶帶回去，官方也會在已完成的登錄的玩家中，抽出大獎：粉色款iPhone13來贈送。趕快號召親朋好友們來參與活動，大家一起朝著最高門檻50萬人邁進吧！

事前登錄活動火速達成10萬門檻

Google Play與App Store預約同步開啟

除了事前登錄活動之外，《花亦山心之月》在手機雙平台Google Play與App Store也已經準備完畢。即日起，雙平台都可以開啟預約了！參加預約頁面，除了可以先看看平台中的遊戲介紹、以及特色宣傳圖片，搶先了解遊戲內容之外，當然最重要的就是完成預約之後，你就可以在第一時間接獲遊戲下載通知！書院中同學繁多，競爭激烈，趕快去完成預約，以確保你會是第一批入學的書院新生喔！

雙平台預約也開啟了！

金碧輝煌書院中 隱藏驚天動地秘密

為了讓書院新生們，更加了解《花亦山心之月》中高潮起伏的遊戲劇情，以及各方名士的動人英姿，官方也在今日釋出第二部宣傳影片「驚夢」。影片中，身為世家少主的你，在順利入學之後，在看似充滿光明青春的書院中，即可結識許多同窗好友以及優秀師長。但是，在這書院背後，隱隱藏著許多秘密，是有關世家爭鬥的沉浮，抑或是朝堂上的政治之爭，這一切的一切，就有待身為新生的你，來一一解開謎團。

《花亦山心之月》世界觀PV - 驚夢

目前官方粉絲團，隨時都會更新遊戲最新狀況，並且也會有不定期的活動舉辦，新生們想要更加深入了解《花亦山心之月》，也請隨時關注喔！