微星(2377)3月營收連續第24個月正成長，但近期股價偏弱整理，今收盤價122.5元，勉強站穩5日線及10日線。微星稍早宣布推出全新一代MSI AMD Radeon RX 6400 AERO ITX顯示卡，全新系列顯示卡專為熱門3A大作等電競遊戲而設計，提供1080p遊戲體驗。

AMD Radeon RX 6400顯示卡基於高效能、節能的AMD RDNA遊戲架構，採用高頻寬、低延遲的AMD Infinity Cache和高速GDDR6記憶體。

MSI Radeon RX 6400 AERO ITX系列在緊湊型散熱器上使用單顆高效能風扇，以優化散熱。AERO ITX顯示卡非常適合小型系統，幾乎合適任何系統，同時提供身歷其境的遊戲體驗。

MSI Center獨家軟體套件透過方便操作使用的程序，加強使用者體驗。例如，Frozr AI Cooling將連接到相容的MSI主板系統風扇統一起來，以對GPU散熱變化做出反應。

MSI Afterburner是全球知名度最高、使用最廣泛的顯示卡超頻軟體。它提供對顯示卡的完全控制，並讓使用者能夠隨時監控關鍵系統指標。Afterburner為流暢的遊戲體驗提供了免費的效能提升，高幀數提供更順暢的遊戲體驗。