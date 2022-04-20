北市今加開1.5萬劑疫苗預約 盼民眾打好打滿 12:492022/04/20 中時 楊亞璇 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長蔡炳坤今表示疫苗還有3萬多名額可預約。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續，民眾搶打疫苗，台北市副市長蔡炳坤今表示，疫苗預約相當熱絡，今天再加1.5萬劑，還有3萬多的名額提供預約。 蔡炳坤指出，疫苗預約相當熱絡，北市昨天原來開了6萬多，一天下來已經預約了4萬多，今天還有一整天時間，也呼應民眾的需要，北市又加量，再加1.5萬劑，今天還有3萬多的名額提供預約。 蔡炳坤說，下周除了預約的量，再加上各大醫院的特別門診，北市下周可以提供超過10萬個接種機會，希望大家可以把握這個時間，把疫苗能夠打好打滿。 北市今99校停課！45所是小學 波及4.6萬師生 藍僅剩4縣市還在喬 朱酸綠6地人選難產 #新冠肺炎 #台灣 #預約 #北市 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 居家照護上路 1800藥局送藥到家 04:102022/04/20 生活新聞 選手沒參賽卻領285萬 北市民埋單 04:102022/04/20 地方新聞 北市各校停課不同調 家長炸鍋 04:102022/04/19 地方新聞 養網軍辱大阪辦事處官員遭判刑 卡神楊蕙如繳15萬罰金結案 10:252022/04/19 社會 華視播「共軍打來」假消息驚動情治系統 網2字嗆爆NCC 12:372022/04/20 政治 台積電留才 補助5萬名員工買股 04:102022/04/20 財經焦點 北市全面啟動居家照護 蔡炳坤：12區區長就是指揮官 12:362022/04/20 生活 北市全面啟動輕症在家 垃圾10天幫倒2次、協助安置寵物 10:222022/04/20 生活 誤報「新北遭共軍導彈擊中」引民眾恐慌 華視回應了 10:102022/04/20 娛樂 華視「導彈」烏龍釀恐慌 驚動情治系統急電華視高層 12:462022/04/20 政治 「2022北觀映像」攝影工作坊報名開跑！限定預約／野柳神秘第3區 12:022022/04/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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