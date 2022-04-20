疫情持續，民眾搶打疫苗，台北市副市長蔡炳坤今表示，疫苗預約相當熱絡，今天再加1.5萬劑，還有3萬多的名額提供預約。

蔡炳坤指出，疫苗預約相當熱絡，北市昨天原來開了6萬多，一天下來已經預約了4萬多，今天還有一整天時間，也呼應民眾的需要，北市又加量，再加1.5萬劑，今天還有3萬多的名額提供預約。

蔡炳坤說，下周除了預約的量，再加上各大醫院的特別門診，北市下周可以提供超過10萬個接種機會，希望大家可以把握這個時間，把疫苗能夠打好打滿。