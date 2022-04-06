萬物皆漲，所有進口居家用品都很辛苦，除了擔負原物料漲價外，台幣貶值更讓進口商苦撐；特力集團一直以來在代理業務每年以一年一品牌速度引進台灣銷售，今年開春即引進比利時品牌GreenPan無毒鍋具，在講究CP值性價比前提下，其價格是指標品牌Le Creuset的五分之一，已吸引不少消費者圈粉。

特力旗下代理品牌業務涵蓋代理美國精品居家通路Crate & Barrel、廚鍋具WMF等總計27-28個品牌，每年代理業務業績貢獻超過20億元，其中Crate & Barrel位於桃園華泰名品城的outlet店歷經3年於5月4日結束營業，目前正進行全館大特賣，也使得Crate & Barrel在台家數再減一家，只剩台北信義微風店、台中大遠百二門市。

特力觀察到疫情時代帶動現代人居家自煮風潮，且強調安全煮食，相對鍋具的選擇成了大關鍵，不是只有入口食物需注重食安問題，此次引進比利時不沾鍋品牌GreenPan的無毒「PADOVA系列」，鍋面採用獨家創新專利Thermolon鑽石陶瓷不沾塗層技術，可將鍋身的耐磨度與導熱功能發揮極致，塗層不易脫落誤食、不釋放有毒物質，除了全台HOLA特力和樂門市實體店採購外，電商平台特力+購物網以及momo、PChome等網購亦有販售，估計新色新鍋，加上性價比高，有望帶動鍋具業績再衝一成以上成長。

特力指出，2007年成立的GreenPan，為全市場第一個推出陶瓷不沾鍋具品牌，主要致力推廣健康陶瓷塗層取代傳統杜邦塗層，以改善鍋內易脫落、不耐高溫等缺點，現為陶瓷不沾塗層的領導品牌，並取得多項專利與國際認證，合作遍及國際知名鍋具製造，行銷全球100餘國。