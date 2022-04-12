農曆五月五，端午粽飄香，台北美福大飯店推出端午粽禮盒，除了保留招牌好味道並研發兩款新口味。一是以鮮嫩和牛入粽的「和牛叉燒梅菜粽」，以及加入鮑魚、干貝等海味食材的「XO醬鮑魚海鮮粽」。年年熱銷的人氣口味「經典北部粽」不缺席，還有適合茹素者品嘗的「養生菌菇素粽」，與必備的經典甜粽「紫米蓮子豆沙粽」。粽星雲集禮盒六入組5月20日前預訂享81折優惠價1,580元，再加贈仲夏養生湯品「豐潤無花果滋補湯」，單品選購亦可享85折優惠。

台北美福大飯店行政主廚王志孚特別選用紐西蘭和牛的臉頰肉研發出「和牛叉燒梅菜粽」，將臉頰肉先放入滷汁中燉煮，再以叉燒醬醃製後，將其放入高溫三百度的爐火中炙烤約十分鐘，逼出過多的油脂，炙烤出鮮香的和牛叉燒，內層仍保留牛肉紋理之間的細緻油花，一口咬下肉香四溢，搭配與梅干菜拌勻的糯米，完美結合且十足鮮香。另一款新風味「XO醬鮑魚海鮮粽」，選用上湯吉品鮑魚、日本干貝、頂級蝦乾、金華火腿、朝天椒等數種食材，以小火翻炒至金黃的鮑魚XO醬拌勻至糯米中，可品嚐到干貝絲、鮑魚及蝦乾，主廚再添加肉質鮮彈的草蝦與海參，滿滿海味香氣繚繞於唇齒之間。

「經典北部粽」的主角非豬五花莫屬，選用肥瘦比例適中的台灣豬，搭配鮮味十足的開陽、魷魚、香菇、菜脯、蓮子及新鮮鹹蛋黃等傳統餡料拌炒後，再與糯米一起拌勻，豐富的食材與糯米完美結合，包入粽葉蒸煮後清香撲鼻，大口咬下滿滿餡料，盡是滿足。另一款「養生菌菇素粽」內餡添加有穀類紅寶石之稱的紅藜麥，搭配口感爽脆的茶樹菇、鮮嫩多汁的杏鮑菇、香氣厚實的香菇等，入口後綿密清香，纖食養生。

而每年必備的明星商品甜粽「紫米蓮子豆沙粽」，自推出以來深受好評，除了選用有稻米界黑珍珠之稱，且富含膳食纖維的養生紫糯米，拌入特選蓮子及甜而不膩的紅豆沙，營養成份高，口感綿密細緻，唇齒留香。

端午除了粽子滿飄香外，沾醬及湯品也不可少。美福飯店行政主廚王志孚今年再度推出溫潤滋補的湯品「豐潤無花果滋補湯」，嚴選有生命之果別稱的無花果乾、枸杞與豬軟骨等食材小火慢燉，入口帶有微酸果香味，甘醇滋補，仲夏搭配端午粽最對味。針對喜愛端午粽沾醬增添風味的消費者，主廚推薦「紅油胡麻堅果醬」，嚴選新鮮辣椒與花椒製成的辣椒油，加入大量腰果、葵花籽、南瓜子、白芝麻及杏仁角並保留顆粒。香麻脆口，每一口都能刺激您的味蕾。即日起選購禮盒每組再加贈「豐潤無花果滋補湯」（價值280元）及時尚防水保冷袋（價值420元）乙只。

另購買禮盒或單筆消費滿1,600元，即可享優惠加購價399元購買原價480元的「紅油胡麻堅果醬」或原價560元的「美福拌拌麵」。（每人限購一項，售完為止）。

「美福粽星雲集禮盒」即日起至6月3日訂購，售完為止。早鳥優惠：5月20日前預購享單品85折、禮盒81折。提貨日期為5月1日至6月3日11：30-21：00，地點在一樓潮粵坊，於提貨日前三天完成訂購付款。台北美福並有宅配優惠，消費折扣後金額滿5,000元可享全台單一定點免費配送服務，滿10,000元可享兩個定點免費配送。