警方呼籲民眾多搭乘賞花專車。（記者爆料網提供／盧金足南投傳真）

合歡山小風口上停車場16日一早已停滿，很多遊客為賞杜鵑花而來。（記者爆料網提供／盧金足南投傳真）

第二區養護工程處谷關段與警方宣導人車，遵守交通安全。（記者爆料網提供／盧金足南投傳真）

不受疫情升溫影響，合歡山杜鵑花季16日周末一早迎來大批賞花人潮，合歡山停車場上午八時就全部停滿車，南投警方也啟動高乘載管制，台14甲線雙向翠峰至大禹嶺(18K至41K處)，例假日上午6時至11時實施，維持交通順暢，呼籲民眾多搭乘杜鵑花季賞花專車。

中台灣今日天氣晴朗，上山賞花人車眾多，合歡山一早停車場就已停滿，警方指出，合歡主峰到武嶺路段道路狹窄，提醒民眾先查詢交通狀況，避免塞在車陣中，讓更多人可以前來觀賞滿山花開的美景。

合歡山高山杜鵑日前已開始大量綻放，紅、粉紅、白等各色花海繽紛、萬紫千紅、滿山滿谷，令人賞心悅目，同時也吸引大量的遊客前來賞花、拍照。

來自全台的民眾趁著假期呼朋引伴來賞花，因應突發的人潮、車潮，仁愛警分局針對合歡山武嶺周邊道路，因賞花可能壅塞的路段投入警力、規畫勤務，加強交通疏導，避免車輛大量湧入造成交通癱瘓，維持合歡山周邊地區交通安全、順暢。

合歡群峰玉山杜鵑盛開，滿山遍野花團錦簇，吸引遊人如織，合歡山公路車水馬龍。仁愛警分局也在武嶺停車場進駐最高海拔拖吊車，以便能夠更迅速的將違停車輛予以拖吊排除，不讓駕駛抱著「臨停」一下僥倖心態。

警方強調，因山區道路狹窄勿違規停車，造成交通壅塞，建議上山賞花遊客盡量使用大眾運輸工具，仁愛警分局假日日間於合歡山武嶺周邊道路易壅塞路段派遣固定交通崗加強疏導車流，夜間派遣巡邏警力機動交通疏導，以免車輛大量湧入造成交通全面癱瘓。

第二區養護工程處台14甲線合歡山杜鵑花季疏運通報指出，16日上午交通狀況順暢，高乘載管制從台14甲線雙向翠峰至大禹嶺(18K~41K)，例假日上午6時至11時啟動，尚未啟用流量管制：未啟用。

太管處合歡山管理站表示，16日上午八時小風口上停車場已停滿，下停車場小型車已滿，中巴停車位未滿，台14甲線各停車場包括昆陽約停車80％，武嶺、松雪樓停車場全部滿停。