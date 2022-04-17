友聯國際集團計畫打造中友彰化新館，友聯國際集團執行董事李奇庭和總經理劉嘉誠等15日拜會彰化縣長王惠美。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

友聯國際集團計畫打造中友彰化新館，友聯國際集團執行董事李奇庭和總經理劉嘉誠等15日拜會彰化縣長王惠美。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣第一家百貨公司20日要啟動BOT案簽約，友聯國際集團計畫打造中友彰化新館，彰化市第二停車場變更都市計畫正在縣府審議中；縣長王惠美指出，中友只是第一步，彰化縣衛生局前停車場的機關用地，也將打造商城，計畫規劃串接地下道商場廊帶，形成繁榮商圈。

友聯國際集團執行董事李奇庭和總經理劉嘉誠等15日拜會縣長王惠美，就未來興建工程進度等意見交流，指出中友百貨經營30年，82.5萬名主顧客會員中有9萬人、近11％來自彰化，看重彰化人高消費的能力下定決心佈局彰化新館。

縣長王惠美表示，為加速實現彰化人期待，會要求工務、建設及經濟暨綠能發展處等依權責協助儘速通過都市計畫土地使用管制及多目標使用空間的審查，讓商場空間及使用項目擴大。

縣府工務處指出，彰化市第二停車場多元使用，停車空間規定至少佔70％，要變更停車空間和商場，各佔50％，建設處還在審議中，由於彰化市第二停車場原是平面，只能提供180格停車，立體化後，除了複合商業百貨營業面積約3萬坪，包含餐飲、電影城、文創、健身中心等，將提供995席汽車位、1508席機車位，開放共用。

至於，市民擔心百貨公司進駐，造成旭光西路塞爆，彰化市長林世賢也指出，會新闢計畫道路從國稅局彰化分局銜接中山路，形成環狀交通帶。

彰化市旭西光第二停車，總面積2150坪，用地更大的機28用地，達3448坪，位於彰化縣衛生局前，目前作為停車場使用，也要循彰化市第二停車場模式，打造綜合商城。

縣府建設處今年2月啟動將「機關用地」變更為「停車場用地」，內政部審議中，王惠美表示，彰化市正在蛻變，會規劃串接兩商場廊帶，不僅為彰化市帶來新地標，也帶來全新娛樂、購物、美食及影城饗宴，創造更多就業機會。