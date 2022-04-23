彰化縣鹿港鎮洛津國小喜迎百歲生日，23日舉辦「洛津百載 鑄才育德」校慶活動，彰化縣長王惠美特別回到母校祝賀並送上大禮。（吳建輝攝）

洛津的傑出校友除了彰化縣長王惠美之外、像是鎮長許志宏，宏碁創辦人施振榮先生，也都是洛津的校友。（吳建輝攝）

彰化縣鹿港鎮洛津國小喜迎百歲生日，23日舉辦「洛津百載 鑄才育德」校慶活動，彰化縣長王惠美特別回到母校祝賀並送上大禮，暖心的是，校方還特別安排當年擔任王惠美的授業恩師黃淑玲老師，代表校方頒發榮譽校友給王惠美，王惠美說，感謝恩師的教誨與母校栽培，期勉學弟妹能以洛津為榮。

1922年創立的鹿港女子公學校，專收女生，為洛津國小的前身，直到1941年改名為臺中州鹿港南國民學校，才進如男女合班，期間歷經幾次改制更名，最後1968年才變成現在的彰化縣洛津國民小學，並開始實施9年國教。

「回憶湧上心頭」王惠美表示，看到許久不見的黃老師，心裡頭暖暖的，回想去過去在老師的啟蒙教誨下，慢慢找到自信與未來，真的很感謝洛津的栽培，而自她上任以來，縣府也向中央爭取經費改善校園，包過校舍粉刷、新設兒童遊樂場、優化視聽教室等，4年多來補助經費超過3000萬元。

王惠美說，這並非獨厚母校，同一天生日的大興國小也補助超過2300多萬，同樣身為老師出身的她，上任後縣府教育經費占年度預算40％，她說投資教育就是投資未來，未來也會持續挹注經費，來改善校舍、操場等。

洛津國小校長張榮裕也說，洛津的傑出校友除了彰化縣長王惠美之外、像是鎮長許志宏，宏碁創辦人施振榮先生，也都是洛津的校友，學校邁入百年因此校園內有很多歷史估機，像是禮堂、部分校舍等，也歡迎大家一起到洛津來，一同見證洛津百年歷史。