新竹市政府將投入8445萬元為青草湖國小新建多功能活動中心，為孩子營造安全並兼具美學的校園環境。（新竹市政府提供示意圖／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府重視教育發展，投入逾54億推動新校園運動，希望打造學習的知識遊樂地，其中，青草湖國小於2006年創校以來，一直無大型室內活動空間，經3年多努力後，市府將投入8445萬元新建多功能活動中心，為孩子營造安全並兼具美學的校園環境。

今天主持動土儀式的副市長沈慧虹表示，青草湖國小是個自然的學校，老師們帶孩子划獨木舟，從客雅溪一路到青草湖，也帶孩子在校內自己種植、收割稻米，這樣的種子讓學生自然而然愛護土地。

青草湖也重新整治，現在還提供SUP的活動，青草湖國小周邊人情味濃厚，學生熱情又溫暖，是1個和自然共生的全人教育學校，活動中心未來完工後，也會讓周邊居民共同使用，請工務處營造和建築師多努力，在施工期間確保孩子安全。

市府說明，青草湖國小於2006年創校，推動食農教育、探索青草湖與客雅溪在地環境、遊學課程等多項特色課程，此次以美學導入活動中心設計，有室內籃球場、羽球場、舞台等，以半戶外空間延伸室內外活動，設置希望草原並以運動場鄰接操場，減少對既有校舍的景觀視覺阻擋，活動中心屋頂外型更呈現客雅溪「流」的概念及意象。

青草湖國小校長許慶恭說，未來活動中心完工後，將解決下雨天體育課的教學問題，真的對學校幫助非常大。

市府教育處指出，市長林智堅上任以來補助青草湖國小校園環境改善，投入近1000萬元，包括冷氣裝設、增班設備等，此次再投入8445萬元新建活動中心，盼帶給學生嶄新的校園體驗，也帶給社區居民優質的共享運動空間。