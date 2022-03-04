苗栗市文山、文聖2里多年來一起共用西山聖帝廟活動中心。（謝明俊攝）

苗栗市文山、文聖2里聯合活動中心4日啟用，大批里民前來共襄盛舉。（謝明俊攝）

苗栗市文山、文聖2里聯合活動中心4日啟用，苗栗市邱鎮軍與28名里長一同慶賀啟用。（謝明俊攝）

縣長徐耀昌、立委徐志榮、苗栗市長邱鎮軍等一同主持啟用祝禱。（謝明俊攝）

苗栗市文山、文聖2里聯合活動中心4日啟用，縣長徐耀昌等替文聖里活動中心揭牌。（謝明俊攝）

苗栗市文山、文聖2里聯合活動中心4日啟用，縣長徐耀昌等替文山里活動中心揭牌。（謝明俊攝）

多來來一直借用苗栗市聖帝廟活動中心的苗栗市文山里、文聖里聯合活動中心，經過縣府及市公所多年努力，2里聯合活動中心終於落成啟用，2個里分別使用1樓、2樓空間，繼續維持過去2里「合署辦公」的美好傳統，讓2個里關係更為緊密。

苗栗市早年只有文山里，後因人口持續增加，將文山里原本轄區一部分，另成立文聖里分治，但2個里仍共用同一個活動中心，2個里雖分別有社區活動中心預訂地點，但因用地取得解決不易，2里多年來一直共同向聖帝廟借用活動中心，最後因文聖里活動中心用地無法取得下，才決定將2個里活動中心蓋在同一棟建築裡，以免懸宕過久，影響里民權益。

新活動中心總樓板面積為500坪，工程總經費6，500萬元，由衛福部前瞻基礎建設計畫核准補助2千萬元，市公所自籌款4，500萬元，長春石油化學公司捐助1佰萬元設備費，工程前後費時3年完工，並於4日舉行揭牌啟用典禮。

新的活動中心共有3層樓，1樓為文聖里活動中心，2樓為文山里活動中心，2個活動各自有不同的出入口，3樓則為日照中心，專為文山及文聖里等2里長輩服務。

苗栗市長邱鎮軍表示，過去里民參與社區活動都必須借用西山聖帝廟活動中心，現在有一個自己的家，相信活動中心的啟用將提供居民更高品質的福利、藝文、社區研習空間，歡迎大家善加利用。為使活動中心功能更臻完善，公所陸續將購置桌椅、投影機、卡拉OK音響及電視等內部設備，提供里民舒適的學習育樂空間。

4日的啟用典禮由縣長徐耀昌、市長邱鎮軍、市代會主席楊喬安、立委徐志榮等貴賓共同剪綵，文山、文聖2里里民熱情參與入屋氣氛中，祈求啟用順利、圓滿吉祥。