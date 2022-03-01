桃園市長鄭文燦視察大安果樹公園遊戲場改善工程。（陳夢茹攝）

桃園推出「共融式公園推動計畫」打造1區1共融式公園，市長鄭文燦表示，八德區選於楓樹腳公園設置，目前還在設計規畫階段。另外，八德今年底前還將完成大湳埤塘公園、大湳森林公園，讓民眾的居住環境更加完善。

鄭文燦說，桃園在每個行政區會挑選1座公園設置旗艦型共融遊戲場，八德區未來將在面積約3公頃的楓樹腳公園進行改造，建築師與設計團隊與台茂旁的公園採用相同團隊，預計今年完成設計後可開工，打造出具有主題特色的共融公園，而楓樹腳地區未來也有預計要建置幼兒園，讓麻園地區居民能將孩子就近送到此地。

「八德今年還有2個公園會完成！」鄭文燦指出，水務局正在加緊趕工和平路上的大湳埤塘公園，該公園除了防災、滯洪功能外，未來還可以與西坡埤塘公園連成一氣，提供慢跑、健走民眾更大的運動休憩空間，另外，占地17公頃的原保一總隊舊址正在改建為大湳森林公園，2處都將於年底前完工。

鄭文燦另提及，八德區公園內遊戲場有44處，部分設施老舊空間配置雜亂，未能符合法規規定，因此編列預算執行改善計畫，主要改善項目包括地墊更新、安全間距調整及遊具設施更新、設置磨石子溜滑梯等共融遊具，目前已完成31座，年底前預計再完成13座，達成百分之百的備查率。

鄭文燦也提醒，桃園購物節因疫情順延，4月將抽出最大獎2棟房子，分別位於青埔地區與小檜溪地區，呼籲民眾趕緊參與。此外，近期疫情趨緩，中央防疫規範鬆綁，活動中心、親子館、關懷據點等全部恢復正常營運，運動也可以脫口罩，只要疫苗覆蓋率提高就能逐漸恢復平常生活。