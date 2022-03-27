新興公園內的截流站彩繪活化。（洪靖宜攝）

高雄市議員吳益政(右三)等人一同剪綵。（洪靖宜攝）

高雄市新興公園位於民族路、河南路、開封路、興邦路環繞地帶，在車水馬龍的民族陸橋旁邊，形成一個安逸放鬆的小天地，公園內有一處為水利局截流站原先僅有水泥色，找來知名台灣畫家瘋狂傑森在新興區新興公園以彩繪的方式實施地方活化，讓水泥色建築，頓時活化起來。

高雄新興公園內的截流站在藝術家瘋狂傑森的發揮下，頓時間充滿色彩，他受高雄市議員吳益政及高雄國際青年商會邀請下，以彩繪的方式實施地方活化，並於27日舉行剪綵儀式，高雄市水利局、高雄市養工等單位，皆共同出席參與剪綵盛事，一同揭幕新興公園活化新風貌。

高雄市國際青年商會會長胡芮豪表示，過去青商會都會舉辦329青年節擦亮反光鏡，後來配合改成9月份，但還是希望能在329做些什麼，因此在高雄市議員吳益政議員牽線下，在新興區新興公園截流站以彩繪的方式實施，希望能讓環境更美更乾淨。

整件作品約花費2周完成，藝術家瘋狂傑森傑將主題訂在與環保相關議題，加上高雄市是海洋都市，作品想傳達人與環境和動物的關係，應該是和諧共處，他說：「我覺得到了現在的人太過度自我膨脹，一直好像都不管環境，一直拚命地製造過多的東西，才希望能喚起大家重視人跟環境之間關係」

水利局設施管理科科長朱志鵬說，由於截流站外觀普通，透過內部討論後，認為確實能嘗試看看，也能讓新興公園有一番不同感受，他提到，未來若是還有機會，在公園或是幸福川沿線，大到整個新興區，只要與水利局相關都相當樂意合作。