家樂福「一輩子友善環境和動物的意識」，一年份動物福利雞蛋。（家樂福提供）

眠豆腐「一輩子的好眠」， 芝麻豆腐雙人床墊伴你入好眠。（眠豆腐提供）

礁溪老爺「終身的療癒度假旅程」， 湯泉終身體驗。（礁溪老爺提供）

響應 4 月 22 日地球日，台灣純淨保養綠藤生機、台灣環境資訊協會攜手 B 型企業協會（B Lab Taiwan）及全台最大群募顧問貝殼放大，宣布第六年的《綠色生活 21 天》正式開跑。

今年以歷年最高、 10 萬個綠色行動數為目標，集結 21 個品牌，連續 21 天送出 21 個陪伴一輩子的禮物，讓綠色行動成為生活習慣。綠藤更將今年的綠色行動，進一步化為對環境組織的實質支持，承諾以「每累積一個綠色行動、就 捐出 10 元」，最高捐款金額台幣 100 萬支持環境資訊協會「自然谷環境信託教育基地」。

綠藤生機共同創辦人暨執行長鄭涵睿表示：「綠色生活 21 天邁入第 六年，今年首度串連 21 個橫跨旅宿、零售、環境組織、金融消費和媒體的品牌與組織，希望 能拉近永續和人們日常生活的距離，生活中的一個小動作就可能對環境帶來正向改變。」

「綠色生活 21 天」從即日起至 4 月 19 日，透過 21 天落實環保，養成對世界更好的綠色習慣，「綠色生活21天－小綠行動 中」LINE 帳號（ID ：@greenaction），或是進入「綠色生活 21 天」活動網站，為每天的 綠色行動 ＋1。