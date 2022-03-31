今日國城建設副總經理洪嘉聰、楠梓第一公有市場自治會長張文杰、中華大學建築與都市計劃學系主任蔡宜穎，在立委劉世芳等人見證下，簽訂「楠梓第一公有市場共同社區營造計畫」，將啟動改造三部曲，讓市場活化再生。（柯宗緯攝）

國城建設副總經理洪嘉聰指出，楠梓第一公有市場從日治時代發展至今，是座超過100年歷史的市場，軟硬體都有歲月留下的痕跡，可借鏡國外的荷蘭鹿特丹市場、倫敦菠蘿市場等加以改造升級。（柯宗緯攝）

楠梓第一公有市場有逾百年歷史，市場面臨環境、設施老舊，逐漸失去競爭力，過去地方曾力爭改造計畫，但無法取得多數攤商同意卡關。（柯宗緯攝）

高市楠梓第一公有市場有逾百年歷史，市場面臨環境、設施老舊，逐漸失去競爭力，過去地方曾力爭改造計畫，但無法取得多數攤商同意卡關。國城建設31日宣布啟動社區合作改造計畫，初步先更換遮雨棚等美化市場街景，後續將集結產官學力量，從裡到外大改造，吸引人潮回流回流。

今日國城建設副總經理洪嘉聰、楠梓第一公有市場自治會長張文杰、中華大學建築與都市計劃學系主任蔡宜穎，在立委劉世芳等人見證下，簽訂「楠梓第一公有市場共同社區營造計畫」，將啟動改造三部曲，讓市場活化再生。

張文杰指出，第一市場是楠梓當地最大市場，內部有137個攤位、楠梓東街有200個，老舊市場面臨環境老化，以前市府曾協調攤商進行改造，但攤商怕改建期間客源流失，進而影響生計，多半不願支持。

張文杰表示，傳統市場不可取代的是溫度及濃厚人情味，在這裡可以討價還價，不像大賣場這麼硬梆梆，這次感謝國城建設投入資源，協助改善市場環境，期待將來市府能協助解決停車不便、電線地下化等問題，吸引年輕人前來。

洪嘉聰談到，傳統市場常被認為是鄰避設施，但楠梓第一公有市場從日治時代發展至今，是座超過100年歷史的市場，軟硬體都有歲月留下的痕跡，可借鏡荷蘭鹿特丹市場、倫敦波羅市場等加以改造升級，因此邀請市場改造及社區總體營造專家，開始進行實地訪視、舉辦座談，凝結共識，為社區打造新風貌。

洪嘉聰指出，第一階段改造計畫將投入約百萬元，透過更換遮雨棚，讓顏色、花紋雜亂的帆布有一致性，第二、第三階段將引入公部門資源及協同中華大學建築與都市計畫系進行產官學合作，並與攤商取得共識後，推動市場內部及整體環境優化，「讓走出市場的人潮再回來」。