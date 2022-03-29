湖口鄉王爺壟運動公園由縣長楊文科（中）等人共同剪綵宣告正式落成啟用。（羅浚濱攝）

湖口鄉民期盼已久的王爺壟運動公園，歷經4年籌劃、3年興建期，在縣府團隊及各方努力下，29日由縣長楊文科、湖口鄉長林志華、議員及各方來賓共同剪綵宣告正式落成啟用，一同見證湖口鄉體育建設的重要榮耀時刻，讓鄉民有休閒遊憩及健身的舒適空間，同時提供溜冰場地，以培訓優秀運動選手。

「湖口整個蛻變了！」楊文科說，他上任3年多來，縣府、湖口鄉公所及議員等共同為地方發展努力，一起看到湖口的改變，縣府說到做到，感謝各方協助，縣府跟公所就是一家人。

楊文科同時向大家預告明年新竹縣首次承辦全中運，其中滑輪溜冰競賽，就選在王爺壟運動公園的標準直排輪場地，將集聚全國最優秀的選手爭取滑輪溜冰競賽的最高榮耀！這是湖口的驕傲，歡迎鄉親一同來迎接全國賽事。

湖口鄉長林志華說，運動公園在楊縣長一上任後，順利得標發包，深深感受楊縣長的魄力，原本去年完工，但遇疫情，臨時成為疫苗施打站服務鄉親，終於能夠開放給民眾使用。他希望未來能設立湖口國民運動中心，也獲得楊縣長肯定進行評估，公所已經先做初步準備，同時已編列預算費用將著手規劃設計，盼讓鄉親戶外、室內都有運動的好去處。

教育局說明，湖口王爺壟運動公園位於湖口中山路與達生路間，占地約3.03公頃。由張弘鼎建築師事務所規劃設計，內部設施包含4座風雨籃球場、滑輪溜冰場、多功能草地、公共廁所及行政管理中心附屬設施館等主要設施，斥資1億8800萬元，由華盛營建工程股份有限公司承造，落成啟用後將由湖口鄉公所後續維護管理。

教育局長楊郡慈說，縣府相當重視體育運動的推展及運動環境的營造，王爺壟運動公園興建工程一直是縣府施政重點，除規劃興建標準直排輪場地，也有設置多功能槌球場及風雨球場來聚集老中青三代不同年齡層的運動人口，讓王爺壟運動公園成為湖口鄉民眾生活的據點，以達成「運動生活化」的新方向。