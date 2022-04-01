楊鎮浯縣長說明，金門出現第2例確診個案，但無擴散外溢之虞。（李金生攝）

台中婚宴群聚延燒外島金門，今晚再新增1名確診個案，至今累計2人確診、匡列26人。縣府也宣布暫停國中和國小暨幼兒園赴台校外教學活動，至於馬拉松等大型活動將視最近10天台灣整體疫情，再做動態的調整。

楊鎮浯縣長說明，縣府在3／30發現首例確診個案後，針對包含接機友人、同班機同排及前後2排旅客及密切接觸者，分別於3月30及31日進行PCR採檢皆為陰性後，全部入住防疫旅館。縣府加強防疫規格，今天再對其中23人進行2採，其中1人為陰轉陽確診，CT值15。另原昨天新增匡列的3人也將於明天2採，再做進一步確認。

縣衛生局也說明，第2例新增確診個案與首例在台有共同行程，他已接種第2劑AZ疫苗，目前有發燒38℃及頭痛症狀，該局於下午17時通知119載送個案收治到部立金門醫院進行診治。

該局並指出，依中央防疫指引規定，確定病例於其推估之可傳染期間，如曾有國內PCR檢驗陰性證明，可視同採檢前無傳染力，可傳染期則以採檢日起算。因該案已於3月30日採檢陰性後立即入住防疫旅館，並無接觸其他人員，沒有擴散外溢之虞，也無新增居家隔離者，。

縣府也暫時敲定縣內活動照常舉行，但需嚴格遵守防疫規範，跨境活動包括中小學（含幼兒園）赴台校外教學、畢業旅行等則暫緩舉行。