苗栗縣7日晚上再新增確診1例，經疫調個案為就讀縣內某國小三年級，男性10歲Ct值19.5，學童是在6日感覺有肌肉痠痛、發燒及全身倦怠症狀，並有外縣市親戚被通知職場採檢的接觸史，因而在7日早上10點自行到醫院就醫進行快篩為陽性後再採PCR，於下午5點PCR陽性判定確診。

縣府防疫團隊獲報後即刻進行匡列、校園造冊等，並成立慈祐醫院PCR篩檢站進行擴大篩檢。校園及安親班已完成清消作業，目前疫調、匡列及採檢持續進行中。

校園防疫部分，除啟動通知篩檢外，依照「校園因應新冠肺炎疫情停課標準」，學校有1名學生確診，該班級停課10天；學生所在補習班及安親班之該班級停課10天。停課日期7日至16日止，4月18日復課。

縣長徐耀昌同時也叮嚀學校，密切關切師生的健康狀況，後續加強校園環境消毒及體溫測量、落實配戴口罩、保持社交安全距離、使用午餐隔板，也必須暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等，並取消以跑班方式授課。